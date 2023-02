Jogadores estão com Veríssimo e SAD do Estoril mantém treinador

Plantel deu sinais à SAD de que acredita nas capacidades do atual treinador canarinho.

Nélson Veríssimo vai permanecer como treinador do Estoril. Ao que O JOGO apurou, a SAD canarinha fez uma avaliação ao trabalho do técnico, de 45 anos, e concluiu que este tem capacidade para dar a volta à situação atual.

Os jogadores também tiveram um papel decisivo para esta decisão dos responsáveis estorilistas. Ao que foi possível apurar, o plantel transmitiu à administração que confia no trabalho do treinador e deu sinais de que está do lado de Veríssimo, mostrando vontade de ajudar o líder a ultrapassar este momento mais complicado para voltar rapidamente às vitórias.

Recorde-se que, após a derrota caseira de sábado frente ao Paços de Ferreira, por 3-1, a contestação subiu de tom e foram visíveis vários lenços brancos no final, sinal claro de descontentamento dos adeptos estorilistas.

Contratado no verão para render Bruno Pinheiro, Nélson Veríssimo teve um arranque positivo no comando dos canarinhos. Contudo, nas últimas oito jornadas, o Estoril somou duas vitórias e seis derrotas, resultados que determinaram a queda para o 15.º lugar, posição logo acima da zona do play-off de permanência, mas com mais sete pontos do que o Santa Clara.