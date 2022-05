Joãozinho: "Os golos do FC Porto nasceram de erros nossos"

Joãozinho, capitão do Estoril

Declarações de Joãozinho, capitão do Estoril, após a derrota por 2-0 com o FC Porto, no Estádio do Dragão, na 34.ª e última jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Ficou uma boa imagem do Estoril. Na primeira parte da época fomos uma excelente equipa, quebrámos um pouco na segunda volta, mas hoje demonstrámos o nosso valor, praticando bom futebol. Os golos do FC Porto nasceram de erros nossos, mas aconteceram porque queremos sempre jogar o nosso futebol, evitando a bola por bater. E contra estas equipas, pagam-se caros esses erros. São jogadores muito fortes e intensos no último terço. Ficou, ainda assim, uma boa imagem deste Estoril. Voltou este ano ao principal escalão e fez um campeonato muito interessante."