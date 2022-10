Joãozinho frustrado com a arbitragem: "Está aos olhos de toda a gente o que se passou"

Capitão do Estoril mostrou-se irritado na flash interview, dizendo que apenas aceitou falar por respeito ao trabalho dos jornalistas.

Joãozinho participou na flash interview após o Portimonense-Estoril (1-1) e mostrou-se revoltado com a arbitragem do encontro, salientando que apenas se deslocou àquela zona de entrevistas rápidas por respeito ao trabalho dos jornalistas.

"Bem, em primeiro lugar, é difícil falar. Segundo, estou aqui por respeito a vocês. Foi visível, está aos olhos de toda a gente o que se passou. O que é que vou estar aqui falar? Vou estar a falar para quê? Não vale a pena falar do jogo hoje. Estou aqui por respeito ao vosso trabalho [jornalistas]. Se não, não estaria aqui. Obrigado", atirou, antes de deixar a flash interview.

Na segunda parte do encontro, foram assinalados dois penáltis a favor do Portimonense (um deu em golo) e o guarda-redes do Estoril foi expulso, por segundo amarelo, no lance da primeira grande penalidade. Mais tarde, João Carvalho, no banco, e um elemento da equipa técnica estorilistas também foram expulsos.