Joãozinho: elogios e renovação de contrato com o Estoril

Lateral e clube estenderam o vínculo até 2023.

Joãozinho vai continuar no Estoril por mais uma temporada. O capitão canarinho chegou a acordo com a SAD para estender o vínculo até 2023 e, ontem, quinta-feira, o novo contrato ficou fechado.

A renovação do lateral-esquerdo, de 32 anos, foi anunciada nas redes sociais, num vídeo com testemunhos de Dani Figueira, André Franco, Bernardo Vital, Xavier e João Gamboa, que salientaram a importância do defensor no balneário.

À margem da continuidade de Joãozinho na Amoreira, o plantel do Estoril desloca-se esta sexta-feira ao terreno do Gil Vicente, um adversário que, dada a boa época que está a fazer, merece elogios por parte de Ferraresi. "Sabemos a qualidade do rival e a posição em que está. Mas, se fizermos as coisas bem, podemos conseguir um bom resultado", perspetivou o central.

Para a viagem a Barcelos, Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, não pode contar o central Lucas Áfrico e o avançado Rui Fonte, por lesão.