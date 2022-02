Joãozinho e expulsão: "Pareceu-me que chutou a bola contra um adversário"

Joãozinho com Porro

Declarações de Joãozinho depois do Sporting-Estoril (3-0), partida a 23ª Liga Bwin

Sobre o jogo: "Existiram duas partes. Até o golo sofrido, o Sporting não tinha criado perigo. O jogo estava controlado. Tivemos a infelicidade do golo sofrido perto do intervalo. Mesmo não criando perigo, o Sporting também não assustou. Foi a partir da expulsão que o Sporting criou ascendente. Estivemos sempre dentro do jogo até esse momento."

A expulsão de Raul Silva: "Não consigo falar da expulsão. Pareceu-me que chutou a bola contra um adversário. A expulsão foi determinante porque nos tirou completamente do jogo. Com dez, tudo ficou fácil para o Sporting."

O momento: "Passámos uma fase complicada pela covid-19. Ultrapassámos bem essa fase. Temos um espírito enorme, jogamos bem e vamos lutar por conseguir mais pontos."