Joãozinho antes do Estoril-Benfica: "Sinto a equipa ainda a recuperar"

O Estoril voltará a receber o Benfica pouco mais de 72 horas depois de os dois conjuntos se terem defrontado pela I Liga Bwin

Joãozinho, lateral e capitão do Estoril, recordou esta terça-feira que o avolumar do resultado no encontro anterior com o Benfica (1-5) foi retirando paulatinamente confiança à equipa na partida da Liga Bwin.

"Acho que o 3-0 matou-nos completamente a nível anímico, já não conseguimos voltar ao jogo e disputá-lo da maneira que perspetivávamos e queríamos", disse na antevisão da partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal .

"Sinto a equipa ainda a recuperar, mas também ciente de que já amanhã [quinta-feira) tem um jogo para corrigir aquilo que fez de menos bom", declarou o experiente lateral esquerdo, que deverá manter o seu lugar entre as primeiras escolhas do técnico para a receção ao Benfica.

O Estoril voltará a receber o Benfica pouco mais de 72 horas depois de os dois conjuntos se terem defrontado pela I Liga, discutindo agora um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal.

O jogo terá lugar no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com início agendado para as 20h45 horas e arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.