Renan Ribeiro: "Aqui percorro cinco ou seis mil metros por jogo"

Guarda-redes do Estoril fez a antevisão ao jogo de domingo com o Sporting e explicou as diferenças entre o futebol português e o brasileiro.

O guarda-redes Renan Ribeiro assumiu o otimismo do Estoril para a receção no domingo ao Sporting, em jogo da 21ª jornada da I Liga, após o triunfo folgado (3-0) sobre o Tondela na última ronda.

Em declarações à comunicação social antes de mais um treino dos estorilistas no Estádio António Coimbra da Mota, o guardião brasileiro reconheceu "a importância deste jogo" com os leões e salientou o poderio e o mérito da equipa de Jorge Jesus, que ocupa o primeiro lugar do campeonato.

"A expectativa é muito boa. Vimos de um bom jogo com o Tondela e sabemos a qualidade da nossa equipa. Passámos dificuldades, conseguíamos fazer grandes jogos e o resultado não aparecia. Fiquei feliz por termos feito um bom jogo, conseguimos um resultado positivo e agora há um grande jogo com o Sporting", confessou.

As ausências esperadas do extremo Gelson Martins e do ponta de lança Bas Dost na formação leonina são relativizadas pelo reforço de inverno do clube da 'linha', que preferiu salientar o valor do coletivo do Sporting e confessou ser "um fã" de Rui Patrício desde que jogava ainda no Brasil.

"O Sporting é uma grande equipa, uma grande força em Portugal, respeitamos a sua equipa, mas também temos de fazer um bom jogo, pensar na nossa equipa e conseguir a vitória. Eles são bons jogadores, mas a equipa não se julga somente por dois jogadores. Eles são um grupo muito forte", acrescentou.

Com um mês de trabalho na Amoreira, Renan Ribeiro encontra já diferenças significativas para o futebol no Brasil. Em paralelo, aproveitou para elogiar o trabalho do treinador Ivo Vieira, que chegou ao clube já com a época em curso para tentar salvar a equipa da despromoção.

"Aqui temos um pouco mais de posse de bola e tenho trabalhado muito com os pés. Tenho percorrido mais distância dentro dos jogos. Acredito que se no Brasil eu percorria três mil metros por jogo, aqui eu venho a percorrer cinco ou seis mil por jogo e acredito que posso evoluir cada vez mais", disse, acrescentando: "Só tenho de elogiar o trabalho do Ivo".

Foi no Estoril que o guardião reencontrou o médio Lucas Evangelista, com quem jogou no São Paulo. Instado a avaliar o seu colega, Renan não poupou elogios e mostrou-se satisfeito por ele ter permanecido no clube durante o mercado de inverno. "O Lucas, em particular, é um amigo meu, jogámos juntos no São Paulo, no Brasil, e só quero o melhor para ele. Claro que se ele saísse agora podia afetar um pouco o trabalho da equipa, mas confiamos em todos e estou feliz por ele estar aqui connosco. Ele já vem de uma grande força na Europa e jogou também em grandes clubes no Brasil", resumiu.

O encontro entre o Estoril, 17º classificado, com 15 pontos, e o líder Sporting, que soma 50, está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota.