"Pedro Emanuel é o homem certo"

João Afonso não tem dúvidas de que o atual treinador canarinho é a pessoa indicada para dar a volta à situação.

O Estoril passa por uma fase complicada na época, como mostram as seis derrotas consecutivas - cinco para a I Liga e uma para a Taça da Liga. Contudo, despedir o treinador, o que costuma acontecer nestas situações, não é a melhor solução, de acordo com João Afonso. O central, que atualmente atua no Córdoba (Espanha), e no ano passado esteve na Amoreira, por empréstimo do V. Guimarães, lembra o que mudou quando o técnico pegou na equipa em março. "Estávamos numa situação difícil, até já não acreditávamos em nós. Ele trouxe uma alegria e conseguiu unir os jogadores. É o homem certo e acredito que, este ano, vai fazer o mesmo", garantiu, em conversa com O JOGO.

Para o defensor, "estas paragens costumam ser boas para recuperar a confiança e corrigir o que está errado" e também para os novos elementos ganharem rotinas. "Quando há muita gente nova, costuma demorar algum tempo a adaptação ao ritmo do futebol português. O míster Pedro Emanuel tem também tido alguns problemas de lesões e não tem repetido um onze", observou João Afonso, que deixou uma palavra de incentivo para os antigos companheiros: "São jogadores com qualidade mais do que suficiente para dar a volta a esta situação. Com naturalidade, as coisas vão voltar ao normal e as vitórias e as boas exibições vão aparecer."