Nova reprimenda de Ivo Vieira atrasa o treino uma hora

Antes do treino, o treinador falou com os jogadores sobre os erros cometidos com o FC Porto.

O treinador do Estoril, Ivo Vieira, ficou furioso com a derrota sofrida ante o FC Porto e, na análise da partida, criticou a postura da equipa, dizendo mesmo que "jogar futebol não é só vir aos treinos ou vir ao jogo". Ontem, antes do primeiro de treino de preparação da deslocação a Chaves, agendada para domingo, o líder da equipa técnica dos canarinhos voltou a conversar com os jogadores sobre o que aconteceu no desafio com os portistas, recordando dos erros cometidos e a fraca atitude perante o líder da I Liga.

Por causa desta nova reprimenda, a sessão de trabalho começou uma hora mais tarde do que o previsto e com a presença no relvado do lateral-esquerdo Joel e do avançado Kléber, dois jogadores que estão praticamente recuperados de lesões e podem até voltar à competição no domingo, em Chaves. Já o avançado André Claro foi operado a uma fratura na mão direita, mas deve ser opção com os flavienses, atuando com uma proteção na zona afetada.

De fora da próxima partida, devido a problemas físicos, estão os centrais Gonçalo Brandão e Thiago Cardoso e o lateral-esquerdo Ailton. Já o avançado Bruno Gomes vai cumprir um jogo de castigo, depois de ter sido expulso na derrota com o Belenenses.