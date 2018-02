Ivo Vieira explica Chaves e recorda FC Porto: "Não há polémica nenhuma"

Treinador do Estoril falou após a derrota por 2-0 em Chaves.

O Estoril saiu de Chaves derrotado por 2-0 e o treinador Ivo Vieira considera que a equipa merecia mais. "Não há resultados injustos, o Chaves fez dois golos e ganhou. O jogo que fizemos foi positivo, criámos algumas situações em termos de envolvimento ofensivo, mas não criámos situações claras de golo. Provavelmente, esse foi o ponto menos positivo, pois não conseguimos criar essas mesmas situações, mas fizemos um jogo de posse, com muita gente na zona ofensiva. Faltou-nos o golo. Pelo que fizeram, os jogadores mereciam mais do que aconteceu hoje aqui, mas, é como eu digo, no futebol e no jogo, ganha quem faz mais golos, portanto, parabéns ao Chaves", afirmou, recordando depois as declarações após o jogo com o FC Porto.

"Não há polémica nenhuma. Estamos conscientes do que é o nosso grupo, o nosso trabalho e a nossa mensagem. Considero isso histórias, com todo o respeito por quem escreve e por quem comenta. Normalmente, vocês estão desse lado e questionam se a equipa teve ou não um bom desempenho e, depois, pegam nas palavras do treinador e distorcem o que se diz da forma que querem e entendem e, depois, escrevem. Eu, normalmente, relato o que vejo, e nos não fizemos um bom jogo (frente ao FC Porto) e eu disse que tínhamos de fazer mais e, hoje, a equipa fez por fazer melhor. O resto passa-me ao lado. Tenho consciência do meu profissionalismo, do meu trabalho e da exigência. Os jogadores percebem perfeitamente a mensagem. O importante é aquilo que tento passar para os meus jogadores e não o que escrevem ou dizem", vincou Ivo Vieira.

"É fundamental trabalhar o aspeto psicológico, julgo que em termos de aspetos táticos e ideia de jogo, estamos bem. Faltam-nos os resultados. Tivemos três resultados muito bons e não éramos a melhor equipa, como agora não somos os piores. Temos de acreditar naquilo que somos e no que valemos e continuar a trabalhar para reverter a situação ao nível de resultados", encerrou.