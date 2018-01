FC Porto? Ivo Vieira diz ter outros problemas e diz quais são

Treinador do Estoril, Ivo Vieira, relegou a polémica do jogo com o FC Porto para segundo plano e centrou atenções na visita ao Vitória de Guimarães.

O treinador do Estoril, Ivo Vieira, relegou a polémica do jogo com o FC Porto para segundo plano e centrou atenções na visita ao Vitória de Guimarães, da 19ª jornada da I Liga de futebol. Na antevisão do desafio com os vimaranenses, a interrupção do embate anterior com os portistas, na passada segunda-feira, quando o jogo estava no intervalo devido à descoberta de fissuras na bancada, foi um tema incontornável. Porém, o técnico estorilista salientou ter "problemas suficientes" em que pensar no dia a dia.

"Os problemas que me afetam hoje, ou os meus desafios, são: ter seis jogos disputados pelo Estoril e nunca conseguir jogar com o mesmo onze; é ter uma série de lesões que nos têm fustigado no dia a dia e termos de resolver problemas e ser capazes de dar respostas positivas no jogo", afirmou.

O encontro com o FC Porto acabou interrompido ao intervalo, quando o Estoril vencia por 1-0, tendo a segunda parte sido agendada para 21 de fevereiro. Questionado sobre o impacto que a interrupção poderá ter na disputa do tempo que falta, Ivo Vieira vinca apenas que o "jogo não está acabado" e que será preciso esperar pela segunda parte. "Provavelmente, o FC Porto iria entrar muito forte na segunda parte, mas não quer dizer que iríamos entrar menos fortes. Só está feita uma parte. Vamos tentar ganhar o jogo, esse é o nosso lema. Obviamente, é uma tarefa difícil, contra uma equipa competente, que lidera a tabela. Já falámos sobre o FC Porto no passado, agora quero focar as minhas energias no Vitória de Guimarães", resumiu.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Considerando o jogo com os vimaranenses "um desafio aliciante e complicado", o treinador do Estoril relativizou o efeito da visita de adeptos minhotos ao treino e que culminou em agressões aos jogadores. "Vamos encontrar um Guimarães muito motivado, intenso. Todos os grupos de trabalho estão sujeitos a situações dessas, agora temos de ser equilibrados e perceber o que o jogo vai dar para conseguir contrariar essa disponibilidade do Vitória. O grau de dificuldade vai ser tão grande ou maior do que aquele que tivemos aqui no último jogo", vincou.

Ivo Vieira garantiu que o Estoril "vai lutar até à exaustão" pelo triunfo, face à necessidade de pontos para fugir ao último lugar da classificação, antecipando uma equipa ambiciosa para a deslocação a Guimarães. "Não vamos alterar nada daquilo que é a nossa ideia para o jogo. Com bola vamos fazer tudo para tentar ser uma equipa ofensiva, dar qualidade ao jogo e tentar ganhá-lo; obviamente, defensivamente temos de ser organizados e compactos", rematou.

O embate entre o Vitória de Guimarães, nono classificado, com 23 pontos, e o Estoril Praia, 18.º e último, com 12, está marcado para domingo, às 20h15, no Estádio D. Afonso Henriques.