Bancada do estádio do Estoril reabre mas com limitação de lugares

Pela primeira vez desde o seu abatimento, no jogo com o FC Porto, a bancada norte do António Coimbra da Mota vai receber espectadores. A Liga de Clubes (LPFP), com base no relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), considerou que há condições para abrir este topo, mas nem todas as cadeiras do sector estarão totalmente preenchidas.

Isto porque, ao que O JOGO apurou, só serão vendidos 2200 bilhetes para esta bancada, por recomendação da LPFP, ou seja, para esta partida o estádio terá capacidade para 7200 pessoas. Esta situação nada tem a ver com questões de segurança e, sim, com as condições de acessibilidade ao local.

Recorde-se que, por causa das obras recomendadas pelo LNEC, o acesso ao topo norte será feito através da bancada central nascente.