Ivo Vieira lamentou o resultado pesado, frente ao Braga, por 6-0, e lembrou que os rivais diretos não estão muito longe do Estoril.

Jogo: "Nós não entrámos bem no jogo. O Braga na primeira oportunidade que tem faz o golo. A eficácia do Braga foi muito superior à nossa, o segundo golo quase que nos tira praticamente do jogo e depois tivemos de correr atrás do prejuízo. Ainda fizemos um golo, mas não foi validado. Tivemos de correr atrás do resultado, o que não é fácil com uma equipa como o Braga. Sabíamos que ia ser uma tarefa difícil e a diferença é que nós não conseguimos fazer golos e o Braga fez. Não fomos capazes de contrariar a força do Braga, mas agora não podemos desistir. Nós sentimo-nos tristes e sentimos essa responsabilidade e eu, especialmente, vou assumi-la sempre.

Resultado expressivo: "Os números são exagerados para aquilo que o Estoril fez. Depois do 3-0 o Braga controlou o jogo todo. A nossa equipa começou a ficar desgastada a nível físico e psicológico. Nós temos de procurar trabalhar para inverter esta situação. Faltam nove jornadas, perdemos 6-0, foram três pontos perdidos. Não é igual perder 6-0 ou 1-0, é uma derrota pesada. Temos de pensar naquilo que temos de fazer. Há um lado aqui importante, porque mesmo com uma derrota pesada os nossos adversários diretos não vão fugir por muitos pontos, mas agora temos de correr atrás".

Extra desportivo: "Eu concentro-me no meu trabalho. Hoje tivemos aqui um Braga muito eficaz, que fez um golo cedo. Nós acreditávamos que podíamos tirar um resultado positivo, mas não foi possível. Foi mais um tropeção no nosso processo. O resultado perturba-nos e temos de lutar por mais. Se quiserem ter pessoas verdadeiras no futebol, a verdade faz-se daqueles que fazem e correm mais. Vou tentar ser mais competente, vou lutar por isso e tenho de acreditar que é possível".