Hugo Souza: Estoril ainda em negociações e Paulo Sousa na concorrência

Salernitana também está na corrida pelo guarda-redes brasileiro, que pertence ao Flamengo.



Hugo Souza é o alvo do Estoril para reforçar a baliza e as negociações com o Flamengo estão avançadas, mas ainda não estão fechadas, apurou O JOGO. Isto numa altura em que de Itália surgem notícias do interesse da Salernitana, formação treinada pelo português Paulo Sousa, que vê no guarda-redes brasileiro de 24 anos um possível bom concorrente a Guillermo Ochoa na luta por um lugar no onze.

Na semana passada, a Imprensa brasileira noticiou que o acordo entre o Estoril e o Flamengo estava próximo, com o guardião a chegar à Amoreira por empréstimo de um ano. A cedência, a acontecer, terá um custo de 150 mil euros para os canarinhos e uma opção de compra de um milhão de euros no final da temporada. Porém, ainda nada está fechado e há outros clubes que estão na corrida pelo guarda-redes brasileiro.

Com 71 jogos efetuados pela equipa principal do Flamengo desde 2020, Hugo Souza também foi apontado ao Benfica em janeiro.