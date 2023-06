Hugo Souza já foi apontado ao Benfica e agora estará a caminho do Estoril

Hugo Souza, guarda-redes do Flamengo

Imprensa brasileira diz que a SAD canarinha fechou empréstimo do guarda-redes do Flamengo.

Hugo Souza pode ser a primeira contratação do Estoril para a próxima temporada. De acordo com a Imprensa brasileira, a SAD canarinha chegou a acordo com o Flamengo para a cedência por uma época do guarda-redes de 24 anos.

Segundo várias publicações, esta cedência terá um custo 150 mil euros para os canarinhos e uma opção de compra de um milhão de euros, por 50 por cento do passe. Apesar das certezas dadas pela Imprensa brasileira, fonte do emblema da Amoreira, contactada por O JOGO, não confirmou ainda a chegada do guardião.

No entanto, o interesse do Estoril em Hugo Souza não é novo e já tinha sido noticiado em janeiro. Nessa fase, porém, o negócio não avançou. Pela mesma altura, o guarda-redes também foi apontado ao Benfica, que procurava uma alternativa a Vlachodimos, após a saída de Helton Leite.

Agora, a transferência estará perto de ser efetivada e o guardião pode, finalmente, ter a primeira experiência no futebol europeu. Formado no Flamengo, Hugo Souza é internacional pelo Brasil nos escalões de sub-17 e sub-19. Pelo clube carioca, estreou-se como titular aos 21 anos.

Pela equipa principal do Flamengo, fez 71 jogos e conquistou quatro troféus, entre os quais o Brasileirão e a Libertadores. Contudo, com a chegada de Santos, Hugo Souza perdeu espaço e deixou de entrar nas opções do treinador, Jorge Sampaoli.

Deste modo, a hipótese Estoril é vista como a melhor solução para a carreira do guarda-redes. Por outro lado, a efetivar-se a transferência de Hugo Souza, esta contratação poderá significar a saída de Dani Figueira, que tem sido o dono da baliza canarinha nas últimas quatro épocas. O guarda-redes, de 24 anos, é alvo de alguma cobiça e a SAD deve aproveitar para fazer um encaixe financeiro com a transferência.