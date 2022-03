Francisco Geraldes espera um Benfica a tentar dominar, mas acredita que os canarinhos têm armas para contrariar.

Dada a hora do encontro e a recente qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões, Francisco Geraldes não tem dúvidas de que o Estoril vai enfrentar um Benfica motivado e com as bancadas da Luz repletas.

Uma situação que não intimida o médio-ofensivo do Estoril. "Atuar com casa cheia é uma força extra para eles e, para mim, mesmo como adversário, dá-me prazer jogar assim. É para isso que jogamos futebol, para termos público. Logo, também pode ser um fator de motivação para a nossa equipa, que está bem preparada para este jogo", apontou o camisola 6 dos canarinhos, em conversa com O JOGO.

O criativo, de 26 anos, avalia os encarnados "como um coletivo forte, mas que tem valores individuais com ainda mais qualidade." Porém, acredita que a sua equipa terá oportunidades para "causar danos." "Poderá ser um adversário que nos cause mais problemas do que outros, e existirão alturas do encontro em que vamos estar mais longe da baliza, mas isso não retira a a nossa ambição e acredito que vamos conseguir algum espaço", sublinhou Geraldes, para quem a época em termos coletivos está a decorrer acima das expectativas: "Tendo em conta que no ano passado o Estoril estava no segundo escalão, o expectável seria que estivéssemos a lutar pela permanência, que ainda não está garantida, embora estejamos numa situação confortável."

O médio apontou o primeiro golo no campeonato na última jornada, frente ao Portimonense, e espera agora contribuir com mais golos. "Hoje, no futebol, vive-se de números, apesar de ser uma visão muito limitativa do que é o jogador", observou.