Gilson Tavares, goleador dos sub-23 do Estoril, no radar da Juventus

Internacional cabo-verdiano leva seis golos na Liga Revelação

Ainda só leva um jogo com a equipa principal do Estoril, mas já está a ser seguido por vários clubes europeus, como a Juventus. Gilson Tavares está no radar da vecchia signora.

Segundo a Marca, o atleta já está a ser analisado pela Juve como possível contratação, ainda que os italianos não sejam os únicos interessados. O Mónaco e o Nice também seguem atentamente o processo.

Na Liga Revelação, Gilson Tavares, também conhecido por Benchimol, leva seis golos em oito jogos, sendo o melhor marcador da Zona Sul.