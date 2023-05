Geraldes ainda sem acordo com o Estoril e a estudar outras hipóteses

Médio termina contrato no final da corrente temporada.

Francisco Geraldes está em final de contrato com o Estoril e não é certo que permaneça no clube. Ao que O JOGO apurou, o médio, 28 anos, e a SAD já iniciaram conversações com vista à renovação, mas, com a época a terminar, ainda não houve nenhum entendimento e o jogador, em conjunto com o agente, está também a estudar outras propostas.

Contratado ao Rio Ave no verão de 2021, Francisco Geraldes foi sempre opção regular desde que chegou à Amoreira. Nas duas últimas temporadas, efetuou 61 jogos com a camisola do Estoril e apontou seis golos.