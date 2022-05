Gamboa termina contrato com o Estoril

Médio representa o Estoril desde o verão de 2020.

João Gamboa está em final de contrato e ainda não chegou a acordo com a SAD do Estoril para renovação do vínculo. Este impasse pode significar que o médio-defensivo, de 25 anos, deixará neste defeso o emblema da Amoreira, que representa desde o verão de 2020.

Ao que o JOGO apurou, o trinco tem propostas mais vantajosas de clubes estrangeiros e deve continuar a carreira fora de Portugal.

Em duas temporadas ao serviço dos estorilistas, João Gamboa realizou 75 jogos e apontou sete golos.