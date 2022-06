Fulham, de Marco Silva, no caminho da pré-época do Estoril

Antigo jogador e treinador volta ao António Coimbra da Mota como adversário. Londrinos têm encontro marcado, ainda, contra o Benfica, no Algarve, uma semana antes

Marco Silva, técnico do Fulham, vai defrontar a sua antiga equipa, o Estoril, na pré-época que está quase aí a chegar. O clube canarinho será adversário na digressão do emblema londrino em Portugal.

Uma semana depois de defrontar o Nice e o Benfica, no torneio do Algarve, o recém-promovido à Premier League medirá forças com um clube especial para Marco Silva. Foi na Amoreira que o técnico terminou a carreira de jogador e começou a de treinador.

A partida será realizada no António Coimbra da Mota, no dia 24 de julho, sábado, a partir das 18h.