Diogo Brazido, 19 anos, é um dos grandes pilares da equipa do Estoril na Liga Revelação.

O Estoril é passado, presente e futuro. É Diogo Brazido, um dos pilares da formação canarinha na Liga Revelação e que veste a armadura da equipa da Linha há sete anos, quem o garante a O JOGO. "O Estoril é como uma segunda casa para mim. Já estou aqui há muitos anos e foi o clube que me fez e faz crescer como jogador e pessoa", resume o defesa, de 19 anos.

As coisas não têm corrido de feição ao Estoril na Liga Revelação: soma apenas uma vitória em cinco jogos . Diogo admite que ainda há muito para se jogar esta temporada e, apesar de tudo, as metas estão bem delineadas. "Coletivamente, o objetivo é ganhar o máximo de jogos possível, lutar com o maior foco e ambição para dar seguimento ao trabalho feito na equipa de sub-23", conta o defesa, que vai deixando marca no futebol jovem português, e sem ter sido preciso nenhuma poção mágica para fazer as coisas resultarem. "Vou dar sempre o melhor para crescer e evoluir, de modo a ajudar a minha equipa a alcançar o sucesso. A chave é trabalhar todos os dias no máximo, dedicar-me a 100% e corresponder sempre que me é dada a oportunidade."

Nem tudo é um mar de rosas na vida de um atleta e os maus momentos também já bateram à porta de Diogo, que aponta os maiores desafios da sua ainda curta carreira. "Tive um episódio muito marcante. Ultrapassei um momento em que fui dispensado de um clube e não foi nada simples. Fui-me muito abaixo, porém, foquei-me no que era realmente importante para conseguir concretizar este sonho de ser profissional. Sou trabalhador, ambicioso e focado, só assim conseguimos chegar onde queremos", vinca.