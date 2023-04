Francisco Geraldes falhou Estoril-Gil Vicente devido a atrito com Ricardo Soares

Médio do Estoril teve um arrufo com o treinador num treino durante a semana e acabou a falhar o jogo de sexta-feira.

A ausência de Francisco Geraldes foi a grande surpresa do Estoril para o jogo de sexta-feira, contra o Gil Vicente, que os estorilistas venceram por 1-0.

No final do encontro, o treinador Ricardo Soares disse que se tratou de uma opção, mas O JOGO apurou que o médio-ofensivo, de 27 anos, teve um atrito com o técnico canarinho durante a semana, num treino, e por isso ficou de fora das escolhas.