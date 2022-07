Médio Fran Pereira viaja do Bessa para o Estoril a título definitivo

Clube axadrezado confirmou negócio. Jogador tinha-se estreado pela equipa principal das Panteras durante 2021/2022

Fran Pereira, um dos vários jovens do Boavista que conseguiram ter oportunidades na equipa principal neste último ano, vai reforçar o Estoril a título definitivo, confirmou o clube axadrezado.

Após seis anos de ligação, o clube do Bessa, que continuará a ter 50 por cento dos direitos económicos do jogador, despediu-se do médio, que fez três jogos pela equipa principal do Boavista em 2021/2022.

"Obrigado pelos seis anos de compromisso com esta casa. Boa sorte, Fran!", escreveu o Boavista, nas suas redes sociais.