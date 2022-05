"Foi muito difícil nos dois primeiros dias aceitar, mas eu tinha duas opções..."

Lucas Áfrico, jogador do Estoril, deixou uma comovente mensagem nas redes sociais, em jeito de balanço da temporada 2021/22, na qual se lesionou com gravidade.

Lucas Áfrico, central do Estoril, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo em novembro de 2021, ficando de fora da competição até ao final da temporada. Esta segunda-feira, o jogador recorreu às redes sociais para deixar uma comovente mensagem, em jeito de balanço da época.

"Mais uma época chega ao fim, e com toda a certeza não era da forma que eu planeava terminar, mas para tudo existe um propósito de Deus debaixo dos céus. Por outro lado, fico muito feliz por todos nós que representamos o Estoril, por termos alcançado o nosso principal objetivo na temporada, mas ainda fica aquele gostinho amargo de que poderíamos alcançar muito mais, e isso vem da ambição de querer sempre mais. Tenho orgulho de vestir esta camisola", começou por escrever.

"Sou muito grato pela minha participação na temporada, na qual por sinal eu estava a viver a minha melhor fase, e de repente fui surpreendido por uma fatalidade, com a qual não pude ajudar mais o Estoril e todos os meus companheiros dentro de campo. Foi muito difícil nos dois primeiros dias aceitar esta situação, mas eu tinha duas opções: entrar numa onda de me lamentar, que consequentemente iria levar-me à frustração e que só tende a piorar e levar-te para o buraco, ou erguer a cabeça, encher o pulmão de ar e assumir a responsabilidade da minha recuperação e saber que eu tenho um futuro lindo, brilhante e cheio de sucesso pela frente. Com certeza eu escolhi firmemente a segunda opção, olhando, torcendo e vibrando de fora por conta de uma lesão que nenhum atleta espera ter, vi os meus companheiros a lutar para defender a nossa equipa. A partir disso é um trabalho mental que tem de ser feito todos os dias para não deixar desanimar, e graças a Deus trabalhei muito o meu lado emocional para lidar com este processo", continuou.

"Obviamente existem dias que são mais difíceis, em que me entristeço sim, em que vou a baixo sim, mas não dou espaço para permanecer muito tempo nesse lugar, mudo logo a minha postura e a forma de pensar, e procuro alimentar coisas boas na minha mente todos os dias, pois acabo a viver a maior parte do tempo "sozinho", a trabalhar forte de fase em fase, a pensar em regressar mais forte. É um processo e trabalho árduo que só quem passa sabe como é, e diante de toda situação desfavorável, temos a oportunidade de aprender e evoluir; mentalmente, fisicamente, espiritualmente, entre outras, e tenho certeza que eu vou voltar muito mais maduro em todos aspetos", acrescentou, antes de agradecer:

"Muito obrigado a todos que estiveram e estão ao meu lado e que são fundamentais na minha vida."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por L A (@lucasafrico)