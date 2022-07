Fernando Valente é oficializado nos sub-23 do Estoril e revela o grande objetivo

Treinador de 62 anos quer preparar jovens valores para a equipa principal.

O Estoril confirmou esta segunda-feira Fernando Valente como novo treinador da equipa sub-23, sucedendo no cargo a Vasco Botelho Costa. "Quero agradecer esta oportunidade e o meu objetivo é corresponder, preparando os jogadores para chegarem à equipa principal", declarou.

Fernando Valente, de 62 anos, tem um passado ligado à formação e, mais recentemente, esteve na Ucrânia, onde treinou os juniores e a equipa B do Shakhtar. Ainda ao nível do futebol jovem, foi coordenador do Paredes e orientou os sub-19 do Shandong Luneng (China).

Não só ao nível do futebol de formação se tem feito o percurso de Fernando Valente nos bancos de suplentes. Depois de terminar a carreira de jogador, iniciou funções de técnico no Freamunde, passando depois para o Lousada e Espinho. Mais tarde, teve oportunidade de treinar nas ligas profissionais, mais concretamente no segundo escalão, orientando o Santa Clara, Aves e Varzim.