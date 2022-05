Fenerbahçe e Besiktas disputam André Franco

Estoril Fenerbahçe e Besiktas estão de olho no médio-ofensivo dos canarinhos e podem apresentar uma proposta à SAD em breve

A Turquia, mais concretamente a cidade de Istambul, pode ser o destino de André Franco na próxima época. Ao que O JOGO apurou, Fenerbahçe e Besiktas estiveram atentos ao percurso do médio-ofensivo, de 24 anos, e em breve devem apresentar uma proposta à SAD do Estoril.

No que diz respeito ao Fenerbahçe, clube que deve ser treinado por Jorge Jesus em 2022/23, o interesse não é novidade. O vice-campeão turco já fez uma abordagem junto dos responsáveis do futebol profissional dos canarinhos, mas, então, não foi apresentada nenhuma proposta.

André Franco renovou contrato no decorrer desta época até 2024. O médio tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.

De acordo com os jornais turcos, a formação turca vê em André Franco o substituto ideal para outro português, e curiosamente um antigo jogador canarinho: Crespo, que se mudou para Istambul no verão passado e que é agora pretendido pelo Atlético de Madrid (Espanha).

Já o interesse Besiktas surgiu recentemente e já foram feitos alguns contactos através do agente do jogador. Porém, tal como rival, ainda não apresentou qualquer proposta. Depois de uma época em que terminou fora dos lugares europeus, o sexto classificado da liga turca vê no médio um reforço importante para voltar aos lugares cimeiros.

