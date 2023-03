Minuto 67: marca o Estoril! Francisco Geraldes faz o 2-2 de grande penalidade! Bola para um lado, guarda-redes para o outro. Grande confusão no relvado após Geraldes festejar a pedir para ouvir o barulho do estádio com a mão na orelha. A provocação gerou reação dos jogadores e do banco do FC Porto, assim como das bancadas.