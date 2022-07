Estoril usa plataforma de scouting para dar luta aos grandes no recrutamento

Emblema da I Liga usa a aplicação Driblab para vasculhar o mercado

Em entrevista ao sítio Tribal Football, Guilherme Muller, diretor geral do Estoril, abordou a forma como o clube se tem afirmado no futebol português, como regressou à Liga de forma sustentada para um projeto a longo prazo no máximo escalão do futebol português, revelando ainda a estratégia de mercado e de recrutamento para rivalizar com Benfica e Sporting na região.

"Os nossos mercados são diferentes. Não estamos a tentar comprar jogadores, estamos apenas a tentar encontrar os melhores negócios. Temos de estar alertas. Por exemplo, o Benfica pode ter a capacidade de trazer 100 ou 200 jogadores, enquanto nós podemos ter apenas a capacidade para trazer 20 ou 30 jogadores, então precisamos escolher nossos vinte ou trinta jogadores com muito cuidado. Dado que o Benfica só vai ter espaço para 20 jogadores ou pouco mais na equipa principal, alguns dos que ficam de fora podem caber no Estoril", comentou.

O Estoril assinou recentemente um acordo com a Driblab, especialista em big data que lhes dará acesso a mais de 200.000 jogadores, uma nova arma: "Claro, o recrutamento é um departamento muito importante para nós. Também temos investido em olheiros e usamos a nova tecnologia disponível. O Driblab é muito importante e é diferente de outras tecnologias que usamos. É muito específico para o que usamos, fica muito claro em mostrar o tipo de perfil que procuramos, isso ajuda muito. Infelizmente, não temos uma rede de 50 a 100 olheiros em que possamos confiar em todo o mundo... Não temos mais o antiquado sistema de olheiros que é mais baseado no 'sentimento', sem desvalorizar esse tipo de observações traz. Um clube como o nosso precisa usar tecnologia, o que ajuda muito para escolher melhor os jogadores. Agora são números e estatísticas e a tecnologia é relativamente nova. Desde que começamos a trabalhar com o Driblab, tem sido muito importante identificar os jogadores e o tipo de perfil de jogadores que buscamos para o clube. É um sucesso para nós."