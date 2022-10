Estoril: Tiago Gouveia falha jogo com o Amora por lesão

A lesão do extremo não é tão grave como parecia, mas vai falhar o encontro com o Amora, para a Taça de Portugal.

Tiago Gouveia sofreu uma lesão no ombro direito, na vitória do Estoril ante o Gil Vicente (1-0), e não é opção para o encontro de sexta-feira, em casa do Amora, referente à Taça de Portugal. No entanto, apesar de ser baixa na próxima partida, a lesão do extremo, de 21 anos, emprestado pelo Benfica, não é tão grave como o treinador Nélson Veríssimo deixou transparecer depois do triunfo em Barcelos.

O departamento médico dos estorilistas acredita que o ala vai estar apto para a deslocação ao terreno do Portimonense, da 11ª jornada. Se tal acontecer, esta lesão acaba por ter pouco impacto: Tiago Gouveia ia descansar na Taça de Portugal e não pode jogar no próximo desafio da Liga Bwin, em casa com o Braga, uma vez que completou uma série de cinco cartões amarelos.