Gilson Tavares foi considerado o melhor jogador da Liga Revelação e, dada as boas exibições, deve fazer pré-época com o plantel principal do Estoril.

Isto se não se transferir para outras paragens antes, dado que o avançado, internacional cabo-verdiano, de 20 anos, autor de dez golos na temporada transata, é cobiçado por alguns emblemas italianos.