Estoril tem abordagens da Turquia e de França por João Carlos

A SAD do Estoril pode realizar um bom encaixe financeiro com João Carlos, avançado que foi o melhor marcador da Liga SABSEG, com 17 golos, quando esteve cedido à Académica.

Ao que O JOGO apurou, o dianteiro, de 27 anos, já recebeu abordagens do Fenerbahçe (Turquia) e do Troyes (França), dois clubes que poderão fazer uma proposta em breve.