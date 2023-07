Estoril superioriza-se ao Mafra em jogo de preparação

Redação com Lusa

Depois do empate com o Sporting B, o Estoril venceu o Mafra.

O Estoril, da I Liga, visitou e venceu esta quarta-feira o Mafra, que disputará a II Liga em 2023/2024, por 3-1, no seu segundo encontro de preparação desde o arranque dos trabalhos.

O emblema da Linha de Cascais iniciou a sua preparação há semana e meia e voltou a jogar depois de no sábado ter empatado com o Sporting B (1-1), também em casa do adversário. Desta feita, alcançou a primeira vitória, ao levar de vencida o Mafra.

O avançado Cassiano marcou o primeiro golo e o reforço Heriberto Tavares - que já havia marcado o tento da equipa no jogo-treino frente ao Sporting B - apontou o segundo, para um parcial de 2-0 que se registava na primeira parte.

Os canarinhos voltaram a marcar no segundo tempo pelo médio Serginho, que regressou ao clube após meia época de empréstimo à Oliveirense, da II Liga, tendo o Mafra reduzido perto do final.