Estoril: Soria despede-se e João Carlos impõe-se no ataque

O lateral espanhol deixou uma mensagem emocionada nas redes sociais no dia em que deixou o emblema canarinho.

Carles Soria deixou oficialmente o Estoril e foi apresentando nos gregos do PAS Giannina, confirmando a notícia que já tinha sido avançada por O JOGO. No momento da despedida, o lateral-direito espanhol, de 25 anos, deixou uma mensagem de agradecimento aos canarinhos nas redes sociais. "Foram dois anos de alegria junto de vocês. Só tenho palavras de agradecimento por me terem acolhido desde o primeiro dia como mais um numa enorme família", escreveu o defesa, recordando os pontos altos da passagem pela Amoreira:

"No primeiro ano, conseguimos subir à primeira divisão como campeões. Na época passada, fizemos um campeonato brutal no regresso ao escalão máximo."

Contratado no verão de 2020, Carles Soria fez 54 jogos pelos canarinhos.

João Carlos impõe-se no ataque

João Carlos regressou este verão ao Estoril, depois de uma época de empréstimo à Académica que, em termos pessoais, correu muito bem, dado que foi o melhor marcador da Liga SABSEG, com 17 golos. Devido a esse registo, o avançado, de 27 anos, volta a Amoreira com um estatuto superior e, neste momento, é o principal candidato a ocupar a frente de ataque.

O dianteiro brasileiro chegou a ser associado aos turcos do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e aos franceses do Troyes, mas nenhuma proposta chegou à SAD canarinha.