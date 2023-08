Estoril reforça-se com médio que chega do Valência

Koba Koindredi ingressa no Estoril por empréstimo do Valência, de Espanha

O Estoril chegou a acordo com o Valência para o empréstimo de Koba Koindredi, que em breve reforçará o plantel às ordens de Álvaro Pacheco.

O médio francês de 21 anos ingressa no Estoril por empréstimo do clube ché, com o acordo a incluir a opção de compra no final da temporada. Em Espanha, a publicação El Desmarque, acrescenta que o Valência garantiu também uma opção de recompra. Os valores não foram revelados, para já.

O jogador, natural da Nova Caledónia, regressou este defeso ao Valência depois de um empréstimo ao Oviedo, da segunda liga espanhola, tendo sido utilizado em quatro jogos desta pré-época.