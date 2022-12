Gamboa, médio de 26 anos, apresentado esta sexta-feira.

O Estoril oficializou esta sexta-feira a contratação de Gamboa, médio de 26 anos que regressa ao clube emprestado pelo Leuven, da Bélgica.

Gamboa vestiu a camisola do Estoril nas duas últimas temporadas e no início da atual mudou-se para o futebol belga, onde não foi feliz. Realizou apenas quatro encontros ao serviço do Leuven.

Chaves, Marítimo, Braga e Varzim fazem igualmente parte do percurso enquanto sénior.