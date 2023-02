Estoril oficializa saída de Veríssimo. Sucessor "será anunciado nos próximos dias"

Treinador não resistiu aos maus resultados.

O Estoril oficializou na tarde desta sexta-feira a saída de Nélson Veríssimo do comando técnico, remetendo para os próximos dias o anúncio do sucessor.

"Informamos os nossos sócios e simpatizantes que a Estoril Praia SAD e o treinador Nélson Veríssimo e equipa técnica chegaram a acordo para a cessação dos respetivos contratos de trabalho. A Estoril Praia SAD agradece a Nélson Veríssimo e restante equipa técnica todo o trabalho realizado e compromisso demonstrado em prol do Estoril Praia. Nélson, desejamos-te o melhor tanto a nível pessoal como profissional. O novo treinador será anunciado nos próximos dias", pode ler-se em comunicado.

Pedro Guerreiro, treinador da formação sub-23, irá ocupar o cargo de forma interina e orientar a equipa na segunda-feira em Alvalade, contra o Sporting.

Contratado no verão para render Bruno Pinheiro, Nélson Veríssimo teve um arranque positivo no comando dos canarinhos. Contudo, nas últimas oito jornadas, o Estoril somou duas vitórias e seis derrotas, resultados que determinaram a queda para o 15.º lugar, posição logo acima da zona do play-off de permanência, mas com mais sete pontos do que o Santa Clara.