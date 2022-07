Estoril oficializa Nélson Veríssimo como sucessor de Bruno Pinheiro

Ex-treinador do Benfica confirmado na tarde deste sábado.

Nélson Veríssimo foi oficializado na tarde deste sábado como novo treinador do Estoril, informação antecipada por O JOGO online na noite de sexta-feira.

O ex-treinador do Benfica é o sucessor de Bruno Pinheiro, que esta semana, em plena pré-época, abandonou o comando técnico do nono classificado da última edição da Liga Bwin.

O técnico, de 45 anos, vai assim ter oportunidade de iniciar uma temporada no escalão máximo do futebol português depois de, na época passada, ter sucedido a Jorge Jesus no comando das águias, levando o clube a um terceiro lugar no campeonato e aos quartos de final da Liga dos Campeões.

A duração do contrato não foi divulgado, mas, apurou O JOGO, é de duas temporadas.