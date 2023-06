Defesa-central poderá dizer adeus aos canarinhos.

Mexer pode esta de saída do Estoril. O central moçambicano, 34 anos, está em final de contrato e até agora ainda não houve nenhuma conversa com a SAD canarinha com vista à renovação, um sinal de que não há grande interesse na continuidade.

Contratado no verão passado ao Bordéus, o defesa internacional por Moçambique fez 16 jogos pelos estorilistas.