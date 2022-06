Estoril mantém esperança em continuar com Mboula

Preço do extremo espanhol é proibitivo para os cofres da Amoreira.

Mboula esteve na segunda metade da época passada no Estoril, por empréstimo do Maiorca (Espanha), e foi um elemento importante na equipa treinada por Bruno Pinheiro, apontando um golo e efetuando duas assistências em 13 jogos.

Apesar de ter agradado aos responsáveis canarinhos, o preço do extremo espanhol é proibitivo para os cofres da Amoreira.

Contudo, a SAD estorilista ainda tem esperança de contar com o ala, dado que este, caso não tenha lugar no plantel no Maiorca, pode novamente ser cedido.