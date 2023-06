Estoril: Heriberto Tavares próximo e José Fonte é alvo

Extremo está perto de assinar e o central, campeão europeu em 2016, foi contactado.

Antes do início da pré-temporada, agendado para esta sexta-feira, com os primeiros exames médicos, a SAD do Estoril tenta garantir alguns reforços para o treinador Álvaro Pacheco ter mais opções no arranque dos trabalhos de preparação. E, sabe O JOGO, os responsáveis canarinhos querem dar ao técnico uma prenda no começo dos trabalhos, e que pode ser Heriberto Tavares. O extremo de 26 anos tem um contrato para assinar até 2026 e está a acertar a desvinculação do Famalicão, clube com o qual tem mais um de contrato e, caso a transferência se efetive, ainda conservará 50 por cento do passe. Na época passada, o ala jogou, por empréstimo dos minhotos, nos espanhóis do Ponferradina (segunda liga), clube pelo qual fez 20 jogos, podendo agora relançar a carreira na Amoreira.

Se este reforço para o ataque está praticamente garantido, o alvo que a SAD do Estoril tem para a defesa afigura-se mais complicado, ou não se tratasse de um campeão europeu. Trata-se de José Fonte, o experiente internacional português, vencedor do Euro"2016, que está a terminar contrato com os franceses do Lille. Ao que O JOGO apurou, o central de 39 anos já foi contactado e até vê com bons olhos o regresso a Portugal. No entanto, o salário que José Fonte aufere pode ser um entrave às pretensões do emblema canarinho.