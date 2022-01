Estoril ganhou corrida ao Moreirense e garantiu Rodrigo Martins

Extremo estava em final de contrato com o Mafra, mas só integra o plantel canarinho no verão.

Rodrigo Martins vai ser jogador do Estoril, mas só na próxima época. O extremo, de 23 anos, estava em final de contrato com o Mafra e, como já faltava menos de seis meses para o fim do vínculo, podia negociar com outro clube. E foi isso que aconteceu, com o ala a assinar até 2026 com o emblema canarinho.

Com três golos apontados e quatro assistências, Rodrigo Martins está a ser um dos destaques dos mafrenses esta época, o que lhe valeu a cobiça de vários emblemas da I Liga. Ao que O JOGO apurou, o Moreirense chegou a negociar com o Mafra a contratação do extremo já nesta janela de mercado. Contudo, o jogador preferiu o projeto do Estoril.

Este é também um regresso do ala ao emblema onde terminou a formação. No último de juniores, na época 2016/17, chegou a treinar várias vezes com o plantel principal, na altura orientado por Pedro Emanuel. Depois, passou pelo Loures, Cova da Piedade e Covilhã, antes de assinar pelo Mafra no verão de 2020.