Estoril fica sem diretor desportivo: Pedro Alves de saída

Pedro Alves, de 40 anos, esteve cinco anos no clube de Cascais, mas está de saída, pouco antes do arranque oficial da temporada

Pedro Alves está de saída do Estoril. O diretor desportivo colocou o lugar à disposição.

Tendo estado cinco épocas no António Coimbra da Mota, Alves foi um dos elementos da estrutura estorilista a levar o clube de volta ao primeiro escalão do futebol português.

A saída prende-se com a mudança no modelo de contratações do Estoril e com o facto de Ignacio Beristain, Presidente da SAD do clube, ter passado a assumir as contratações em conjunto com os donos norte-americanos, da MSP Sports Capital.

Recorde-se que a época para o Estoril, oficialmente, arranca já no próximo dia 22 de julho, em casa, diante do Paços de Ferreira, em partida a contar para a Taça da Liga.