Estoril-FC Porto joga-se este sábado

Nova reunião entre clubes e Liga

O Estoril-FC Porto, da 17ª jornada da Liga Bwin, vai disputar-se este sábado, conforme previsto.

A decisão foi tomada após nova reunião entre a Liga e os dois clubes, durante a qual chegou-se à conclusão que os sete dias de isolamento para assintomáticos, media confirmada esta quarta-feira pela DGS, permite a recuperação a tempo de boa parte dos jogadores do Estoril.

Recorde-se ainda, conforme adiantou O JOGO na terça-feira, que o FC Porto sempre discordou do adiamento do jogo face ao calendário que tem pela frente, acrescida de uma data FIFA que deixará a equipa azul e branca, muito provavelmente, sem Luis Díaz, Uribe e Taremi na semana da final four da Taça da Liga.