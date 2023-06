Estoril: Europeu de sub-21 é montra para Bernardo Vital

A SAD canarinha tem recebido sondagens pelo central, que é um dos escolhidos por Rui Jorge para representar a Seleção Nacional de sub-21. Apesar de o defesa poder valorizar-se ao serviço de Portugal, os responsáveis canarinhos não devem facilitar a saída, isto porque joga numa das posições com menos alternativas no plantel.

Bernardo Vital está a viver um dos melhores momentos da ainda curta carreira. Depois de se ter afirmado como titular no Estoril, superando nos últimos dois anos a concorrência de outros jogadores mais experientes, como é são os casos de Raul Silva e Mexer, o central, de 22 anos, é um dos eleitos por Rui Jorge para representar a Seleção Nacional de sub-21 no Europeu da categoria, que arranca este mês na Roménia e Geórgia.

Um momento de orgulho para o jovem canarinho e que também pode ser uma montra para outros voos. Ao que O JOGO apurou, a SAD canarinha tem recebido várias abordagens por Bernardo Vital e a presença neste Campeonato da Europa pode aumentar o valor de mercado. No entanto, os responsáveis estorilistas não devem deixar sair o central a qualquer preço, até porque podem perder dois jogadores dessa posição neste defeso, Lucas Áfrico e Mexer, ambos em final de contrato.

Ainda antes de se assumir como titular, a SAD canarinha já reconhecia potencial neste defesa, com quem renovou contrato até 2025 em dezembro de 2021, fixando uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Dadas as carências no plantel, uma transferência, a acontecer, não será por valores muito abaixo dessa verba.

Natural de Cascais, Bernardo Vital começou a dar os primeiros passos no Futebol Benfica, passando pela Associação Torre antes de chegar ao Estoril, com 14 anos. Desde então, afirmou-se como um dos melhores talentos dos escalões de formação canarinha. Além da qualidade a defender, destaca-se pela liderança, razão pela qual foi capitão em diversos escalões.

Estreou-se no plantel principal em 2020/21, participando em seis jogos, o que foi suficiente para receber a medalha de campeão da II Liga. Nas últimas duas temporadas, fez 43 partidas no principal escalão, rendimento que não passou despercebido a Rui Jorge e a alguns emblemas estrangeiros, que seguem de perto o jovem central.