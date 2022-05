Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, após a derrota por 2-0 com o FC Porto, no Estádio do Dragão, na 34.ª e última jornada da Liga Bwin.

Análise: "Termino esta época com a sensação do dever cumprido. Ainda hoje senti muito prazer a ver a equipa a jogar. Sem ter tido o domínio do jogo, com bola, conseguiu aparecer bastantes vezes nas zonas de finalização. Só foi pena não termos marcado. Ficou um amargo de boca porque somos muito ambiciosos. Achamos que temos qualidade, mas nem sempre os resultados acompanharam as exibições na segunda volta do campeonato. Isso não apagou, porém, a tranquilidade que tivemos. Estivemos sempre do meio da tabela classificativa para cima. Fizemos uma época tranquila e, por isso, o dever foi cumprido".

Estoril subiu no ano passado ao principal escalão do futebol português: "Há um ano o Estoril estava na II Liga e eu estava no futebol não profissional há dois, três anos. Estamos todos por isso de parabéns. Esta época valorizou-nos e isso foi o mais importante."