Estoril empata com o Sheffield United no jogo de apresentação

Partida terminou 0-0

O Estoril Praia empatou hoje sem golos com os ingleses do Sheffield United, no jogo de apresentação aos sócios estorilistas realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Este foi o quarto ensaio de pré-época da 'turma' estorilista, depois do empate com o Sporting B (1-1), na academia dos "leões", em Alcochete, e as vitórias sobre Mafra, há uma semana (3-1), e Belenenses, no sábado (2-1), ambos da II Liga.

Perante uma equipa que vai disputar a Liga inglesa de futebol na temporada 2023/24, o Estoril Praia realizou várias experiências no seu conjunto e apresentou uma equipa muito jovem, tanto no seu 'onze' inicial como no decorrer da partida, nomeadamente após o intervalo.

O Estoril Praia estreia-se oficialmente esta temporada contra o Paços de Ferreira, que milita na II Liga de futebol, no sábado, às 20:30, também no Estádio António Coimbra da Mota, na primeira fase da Taça da Liga.

Jogo disputado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Estoril Praia - Sheffield United, 0-0.

Equipas:

- Estoril Praia: Dani Figueira, Wagner Pina, Pedro Álvaro, Bernardo Vital, Tiago Araújo, Finn Dicke, João Marques, Ivan Pavlic, Heriberto Tavares, Rodrigo Martins e Cassiano Dias.

(Jogaram ainda: Jota, Diogo Dias, Volnei Feltes, Mor Ndiaye, Dele Yusuf, Ricardo Fernandes, Fran Pereira, Serginho Andrade, Guilherme Magalhães, Rodrigo Ramos, Bruno Amado, Martim Filipe e João Carlos).

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Sheffield United: Adam Davies, Chris Basham, Jack Robinson, Chris Francis, Sai Saxhdev, John Fleck, Harrison Neal, Yasser Larouci, Ben Osborn, Iliman Ndiaye e Daniel Jebbison.

(Jogaram ainda: Wes Foderingham, George Baldock, Max Lowe, Miguel Frecketson, Sander Berge, John Egan, Anel Ahmedhodzic, Ollie Norwood, Anis Slimane, Will Osula, Andre Brooks e Louie Marsm).

Treinador: Paul Heckingbottom.

Leia também FC Porto FC Porto vence Portimonense: veja os golos de Baró e Gonçalo Borges O FC Porto venceu o Portimonense, esta quarta-feira, por 2-0. O jogo que decorreu à porta fechada foi o primeiro dos dragões no decorrer do estágio no Algarve, que começou na terça-feira. Os golos foram apontados por Baró e Gonçalo Borges, tendo este jogo ficado marcado, ainda, por um penálti falhado por André Franco.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Harrison Neal (14) e João Marques (23).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.