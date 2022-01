Estoril em risco de defrontar FC Porto com sub-23

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril

Covid-19 desfalca os canarinhos, que vão recorrer a jogadores da equipa secundária contra o FC Porto

O Estoril está a braços com um surto de covid-19 e alguns dos jogadores infetados só devem sair do isolamento profilático no sábado, dia da receção ao FC Porto. Nesse sentido, o treinador Bruno Pinheiro já prepara uma alternativa e pode lançar alguns jovens da equipa sub-23 contra os dragões. Os estorilistas têm 35 jogadores inscritos e, uma vez que já reabriu a janela de mercado, a SAD até pode inscrever mais alguns atletas da formação secundária durante esta semana.

Neste momento, estão infetados pelo menos 12 elementos da estrutura do futebol profissional dos canarinhos, dez deles jogadores. Os casos positivos não foram revelados pelo emblema da Amoreira, mas O JOGO apurou que o guarda-redes Dani Figueira é um dos infetados, pelo que não será opção para o encontro com o líder do campeonato.

Nos próximos dias, a SAD canarinha vai fazer mais testes de despistem para tentar quebrar a corrente de contágio na estrutura.