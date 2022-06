Estoril em negociações com o Benfica para garantir Tiago Araújo

Tiago Araújo com a camisola do Arouca

SAD do Benfica pode manter metade do passe do jogador.

Tiago Araújo pode ser reforço do Estoril e integrar já os primeiros dias da pré-época, que arranca segunda-feira na Amoreira. Ao que O JOGO apurou, a SAD canarinha está em negociações com o Benfica para a contratação do extremo, de 21 anos, que na temporada transata jogou no Arouca por empréstimo das águias.

Em cima da mesa, está a possibilidade de o jogador reforçar os canarinhos a custo zero, mas com os encarnados a manterem 50 por cento do passe. Ou seja, Tiago Araújo assinaria em definitivo pelo Estoril, com o Benfica a assegurar uma parte de uma futura transferência ou então a ter regalias caso pretenda um regresso do atleta.

Ligado ao emblema da Luz desde os 14 anos, o extremo, que também pode atuar como defesa esquerdo, chegou a fazer um jogo pela equipa principal da Luz, para Taça de Portugal. Na época transata, foi cedido ao Arouca, onde nem sempre foi escolha regular Armando Evangelista, treinador arouquense, efetuando apenas 16 jogos.

Caso o negócio se concretize, Tiago Araújo deixa em definitivo o Benfica e continua a carreira noutro emblema da Liga Bwin, neste caso o Estoril.

O extremo pode tornar-se o segundo reforço dos canarinhos para a próxima época. Até agora, a formação treinada por Bruno Pinheiro apenas assegurou a contratação de Rodrigo Martins, ala, de 23 anos, que atuava no Mafra e que deve ser apresentado nos próximos dias.