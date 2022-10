Estoril de sobreaviso para Portimonense que "provoca dificuldades"

Declarações de Nélson Veríssimo na antevisão ao jogo da ronda 11 do campeonato.

O treinador do Estoril Nélson Veríssimo, alertou para os perigos que pode apresentar o Portimonense, um adversário que "provoca dificuldades", na véspera do jogo da 11.ª jornada da I Liga.

"Fizemos o 'transfer' para este jogo com o Portimonense, que terá em termos de competitividade um perfil muito semelhante ao que foi o jogo com o Braga, obviamente com características diferentes", disse Veríssimo, num vídeo de antevisão hoje publicado pelo Estoril Praia nas suas redes sociais.

Nélson Veríssimo pretende ultrapassar o desaire caseiro do Estoril na jornada anterior, perante o Braga (derrota por 2-0), vencendo como visitante no jogo deste domingo, a realizar em Portimão. "Um jogo muito competitivo e uma equipa que provoca dificuldades no sentido em que assenta num posicionamento ofensivo mais ou menos identificado, mas que depois em termos de dinâmica apresenta uma dinâmica muito boa", elogiou o técnico estorilista, conhecedor da capacidade do Portimonense.

Para suplantar este oponente, Nélson Veríssimo projeta um Estoril ofensivo, capaz de causar dificuldades e, acima de tudo, dissabores ao último reduto adversário. "A ideia que temos como principal é olharmos muito para o que tem de ser o nosso jogo ofensivo, claro que explorando as debilidades que, em nosso entender, o adversário tem", explanou.

O Estoril realizará a 11.ª jornada da I Liga no Portimão Estádio, recinto no qual o Portimonense atua como visitado, este domingo pelas 15h30, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.