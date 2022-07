Estoril confirma a contratação de defesa-central ex-Benfica

Defesa Pedro Álvaro oficializado no Estoril até 2025.

O defesa central Pedro Álvaro deixou o Benfica e assinou contrato com o Estoril para as próximas três temporadas, anunciou esta quarta-feira o clube canarinho.

"Bem-vindo Pedro Álvaro, és Mágico", pode ler-se em nota publicada no site oficial e redes sociais do emblema da Linha de Cascais sobre a chegada do português de 22 anos, que na época transata representou o Benfica B, tendo realizado 26 jogos sem qualquer golo marcado.

Em 2020/21, Pedro Álvaro foi cedido por empréstimo à B SAD, então na I Liga, mas não chegou a ser utilizado por força de uma grave lesão que o levou a regressar antecipadamente ao Benfica e cumprir toda a época sem competir oficialmente.

O mais recente reforço do Estoril cumpriu praticamente toda a sua formação no Benfica, clube ao qual chegou em 2012/2013 proveniente da Casa do Benfica de Viseu, onde jogava futsal, e conquistou os títulos nacionais de iniciados e juniores ao serviço do clube encarnado.

Além do defensor, para a temporada 2022/23 o Estoril, que concluiu a última edição da I Liga no nono lugar, garantiu ainda as contratações do extremo Rodrigo Martins (proveniente do Mafra), o médio Titouan Thomas (ex-Lyon), o lateral Gonçalo Esteves (emprestado pelo Sporting) e o lateral/extremo Tiago Araújo, que tal como Pedro Álvaro chega a custo zero do Benfica num acordo de partilha de direitos económicos.

Em sentido inverso, já deixaram a Amoreira os atletas David Bruno, Nahuel Ferraresi, Patrick William, Raul Silva, João Gamboa, Rodrigo Valente, Lucho Vega, Romário Baró, António Xavier, Bruno Lourenço, Jordi Mboula, Riyotaro Meshino, Rui Fonte e André Clóvis.